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طقس خريفي يسود شمال سيناء

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طقس خريفي يسود شمال سيناء طقس خريفي يسود شمال سيناء

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يسود محافظة شمال سيناء، اليوم الأربعاء، طقس خريفي لطيف الحرارة خلال ساعات النهار، ومعتدل الحرارة خلال ساعات الليل، مع نشاط ملحوظ للرياح الخفيفة والشبورة المائية خلال فترات الصباح.

وتراوحت درجات الحرارة في مدن محافظة شمال سيناء ما بين 18 وحتى 30 درجة، حيث سجلت مدينة العريش درجة حرارة ما بين 21 و30 درجة، ومدينة رفح ما بين 20 و29 درجة وفي مدينتي الحسنة ونخل بوسط سيناء ما بين 18 و29 درجة.

وواصلت غرفة عمليات محافظة شمال سيناء متابعة الظروف الجوية بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية بناء على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، حيث أكدت الغرفة استقرار الأحوال الجوية وعدم تلقي أي إخطارات أو شكاوى بخصوص الظروف الجوية.

المصرى اليوم

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