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ضحايا كورونا في 3 دول.. 793 وفاة بالبرازيل و39 حالة بمصر و10 بكوريا الجنوبية

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ضحايا كورونا في 3 دول.. 793 وفاة بالبرازيل و39 حالة بمصر و10 بكوريا الجنوبية ضحايا كورونا في 3 دول.. 793 وفاة بالبرازيل و39 حالة بمصر و10 بكوريا الجنوبية
خلال الـ24 ساعة الماضية

ضحايا كورونا في 3 دول.. 793 وفاة بالبرازيل و39 حالة بمصر و10 بكوريا الجنوبية

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إنها سجلت 15395 إصابة جديدة بفيروس كورونا و793 وفاة في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبذلك يرتفع مجمل الإصابات لأكثر من 21 مليون حالة منذ بداية الجائحة، والوفيات إلى 595466؛ وفقًا لبيانات الوزارة.

سجلت مصر خلال الـ24 ساعة الماضية 718 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ووفاة 39 حالة.

وأفادت وزارة الصحة في بيان لها بأن إجمالي الإصابات المسجلة لديها بالفيروس بلغت 303045 من ضمنهم 255658 حالة تم شفاؤها، و17263 حالة وفاة.

كوريا الجنوبية

أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم، أن كوريا الجنوبية سجلت 2.885 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية؛ مما رفع إجمالي الإصابات إلى 308.725 إصابة.

كما سجلت البلاد 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بكورونا؛ مما يرفع الإجمالي إلى 2.474.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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