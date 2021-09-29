السديس يوجّه بتوظيف عدد من أبناء شهداء الواجب بالرئاسة

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تقديراً وعرفاناً لدور آبائهم الأبطال وتضحياتهم في الدفاع عن الوطن

وجّه الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ بتعيين عددٍ من أبناء شهداء الواجب بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.

وأكّد أن الرئاسة تقدّم لأبناء شهداء الواجب الخدمات والامتيازات كافة، استشعاراً منها بأداء الواجب عليها تجاه هذه الفئه الغالية، لتكون لهم الأولوية في جميع الخدمات التي تقدّمها الرئاسة، والتي تتضمن أداء مناسك العمرة والحج، والتوظيف المباشر.

يأتي هذا القرار تقديراً وعرفاناً من الرئاسة لدور آبائهم الأبطال المخلصين وتضحياتهم في الدفاع عن الدين والوطن، وتكريماً لجنودنا البواسل الذين يقفون ضدّ مَن يحاول زعزعة هذا الوطن واستقراره، واستكمالاً لجهود القيادة الرشيدة - حفظها الله-، نحو أسر وأبناء الشهداء.