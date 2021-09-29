"الأرصاد": رياح على سواحل مكة والمدينة وارتفاع الموج وضباب بالشرقية

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استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على المرتفعات

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول الأمطار الرعدية المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق: جيزان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى مرتفعات مكة المكرّمة، في حين تنشط الرياح السطحية على الأجزاء الساحلية لمنطقتَي مكة المكرّمة والمدينة المنوّرة؛ ما يؤدي إلى ارتفاع الموج، كما يتوقع تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل المنطقة الشرقية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 25 - 50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج على الجزء الأوسط، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية شرقية بسرعة 12 - 32 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.