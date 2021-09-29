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لأول مرة.. تُطلق صاروخاً جديداً يفوق سرعة الصوت

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لأول مرة.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً يفوق سرعة الصوت لأول مرة.. تُطلق صاروخاً جديداً يفوق سرعة الصوت
تم تطويره حديثاً من طراز صاروخ «هواسونغ-8»

لأول مرة.. كوريا الشمالية تُطلق صاروخاً جديداً يفوق سرعة الصوت

أطلقت ، أمس، لأول مرة، صاروخاً جديداً تفوق سرعته سرعة الصوت.

وأفادت الإذاعة المركزية الكورية، اليوم، بأن معهد علوم الدفاع قام أمس، من بلدة ريونغ-ليم في إقليم جاكانغ، بإطلاق صاروخ جديد تفوق سرعته سرعة الصوت، تمّ تطويره حديثاً من طراز صاروخ (هواسونغ-8)، مضيفة أن العلماء تأكّدوا من القدرة على التحكم في تحليق الصاروخ وسلامته في مرحلة النشاط، إضافة إلى المؤشرات التقنية الخاصة بالجزء المنفصل وسمات التحليق وغيرها.

وذكرت الإذاعة أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون، لم يحضر عملية إطلاق الصاروخ الجديد، الذي سبق أن أعلن عن قرب إطلاقه في مؤتمر لحزب العمل الحاكم في شهر يناير الماضي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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