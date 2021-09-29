استمرار حملات رفع الاشغالات بمدينة دسوق

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قامت رئاسة مركز ومدينة دسوق ، برئاسة السيد عبدالستار، باستمرار العمل اليومى على رفع الإشغالات وإزالة كل أشكال وصور التعديات على الأرصفة ونهر الطريق، واستهدفت رفع وإزالة كل الإشغالات والإعلانات والتعديات بالشوارع الرئيسية والفرعية، منها إزالة التند والسقف الصاج، والأسوار الحديدية أمام المحلات ، ورفع الإشغالات والتعديات بكافة أنواعها بشارع سعد، شارع الجلاء، وشارع الحدادين، ومربع الصحة.

وأكد رئيس مدينة دسوق أن الحملة مستمرة على أوقات متفرقة من اليوم.

تمت بحضور وليد فاروق وقسم الإشغالات والمتابعة الميدانية.

دسوق