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عمرو السنباطي : تطوير حديقة الميريلاند لا يؤثر على الأشجار التاريخية ()

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عمرو السنباطي : تطوير حديقة الميريلاند لا يؤثر على الأشجار التاريخية (فيديو) عمرو السنباطي : تطوير حديقة الميريلاند لا يؤثر على الأشجار التاريخية ()

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قال النائب عمرو السنباطي عضو مجلس النواب، إن حديقة الميريلاند بمصر الجدية، تضم جزئين أحدهما مشروع تجاري خدمي، والجزء الثاني بمساحة 22 فدانا تم استقطاع حوالي 10 آلاف متر منه لإنشاء نصب تذكاري، موكدا عدم الاقتراب من الأشجار التاريخية.

وأضاف عمرو السنباطي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، أنه كان لابد من إيضاح ما يحدث في حديقة الميريلاند من تطوير للحفاظ على الأشجار، موضحا أن الهيئة الهندسية تقوم بتطوير جزء كبير من الحديقة.

وتابع عضو مجلس النواب خلال تصريحاته في قناة صدى البلد، أن ما يحدث من تطوير لا يؤثر على رواد حديقة الميريلاند، موضحا أن نظام الزيارة في الحديقة متاح لجميع المواطنين لتمضية وقت الفراغ والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والخدمات التي تقدمها الحديقة، كما أنه لن يكون هناك أي محطات بنزين في نطاق الميريلاند.

المصرى اليوم

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