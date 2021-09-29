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أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أن الفريق واجه ظروف صعبة للغاية في الموسم الماضي.

وقال محمود علاء، في تصريحات تلفزيونية: «واجهتنا ظروف صعبة للغاية في الموسم الماضي، بسبب تغيير مجالس الإدارات»، مؤكدًا : «تغيير مجالس الادارات كفيل يهد أي فريق».

وأضاف : «محدش ساعد الزمالك للفوز بالدوري غير لاعبيه وجمهوره»، مضيفا :«احنا كلاعبين عانينا في الموسم الماضي بسبب المشاكل الادارية التي احاطت بالنادي».

وتابع : «محدش حس بينا غير الجمهور، لذلك كان جميع اللاعبين لديهم اصرار كبير على التتويج بلقب بطولة الدوري لاسعاد الجماهير، على الرغم من المشاكل التي واجهتنا».

وأكمل: «المجلس الحالي برئاسة حسين لبيب، حاول بعض الشئ حل المشاكل التي واجهت اللاعبين بعد توليه المسؤولية».