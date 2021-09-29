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محمود علاء: سعداء بعودة النفاز .. وندمان على خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي

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محمود علاء: سعداء بعودة النفاز .. وندمان على خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي محمود علاء: سعداء بعودة النفاز .. وندمان على خسارة نهائي أفريقيا أمام الأهلي

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أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن الظهير الأيمن التونسي حمدي النقاز، سيكون إضافة قوية للفريق في الموسم المقبل.

كان الزمالك تعاقد مع حمدي النقاز، لمدة ثلاثة سنوات مقبلة.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية :«سعداء للغاية بعودة حمدي النقاز، للزمالك مرة أخرى، فهو لاعب مميز للغاية وصاحب خبرات كبيرة وأفضل ظهير أيمن في افريقيا، وبالتأكيد سيكون اضافة كبيرة للفريق».

وعن المباراة التي ندم عليها قال :«أكثر مباراة ندمت عليها هي مباراة الأهلي في نهائي أفريقيا، على الرغم من تقدم الأهلي بهدف مبكر، ولكننا كنا الأفضل طوال اللقاء، واتيحت لنا العديد من الفرص، والحكم تغاضى عن ضربة جزاء لأشرف بن شرقي».

وأضاف : «لو هدف أفشه جاء مبكرًا كنا سنحرز هدف التعادل، ولكن في النهاية البطولة لم تكن من نصيب الزمالك».

المصرى اليوم

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