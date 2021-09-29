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محمود علاء : رفضت عرضًا سعوديًا بـ 8 أضعاف راتبي مع .. ومرتضى منصور السبب

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محمود علاء : رفضت عرضًا سعوديًا بـ 8 أضعاف راتبي مع الزمالك .. ومرتضى منصور السبب محمود علاء : رفضت عرضًا سعوديًا بـ 8 أضعاف راتبي مع .. ومرتضى منصور السبب

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أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه رفض في الفترة الماضية عرضًا مغريًا من أحد الأندية .

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية : «تلقيت في الفترة الماضية عرضًا من أحد الأندية السعودية بـ8 أضعاف راتبي مع نادي الزمالك، لكن المستشار رئيس الزمالك السابق وأمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة السابق، نجحا في اقناعي بالبقاء مع النادي ورفض العرض السعودي».

وأضاف: «مرتضى منصور قام وقتها بتعديل عقدي ماليًا، لم يصل للرقم الذي جاءني من السعودية، ولكنني كان لدي رغبة قوية في الاستمرار مع الزمالك وكنت متمسك بالاستمرار مع الفريق لأنني زملكاوي».

وأشار : «استبعادي من معسكر أمر طبيعي، لأنني لم أشارك في مباريات الفترة الماضية، وطبيعي أن يختار الجهاز الفني نفس القائمة التي كانت متواجدة في المعسكر الماضي، مع إضافة ثلاثة لاعبين من الذين شاركوا مع انديتهم في بطولة السوبر أو كأس ».

وتابع : «أسعى للظهور بمستوى مميز مع الزمالك في الموسم المقبل لكي أكون متواجدًا مع المنتخب».

المصرى اليوم

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