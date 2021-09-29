خلال جولة مسائية مفاجئة .. محافظ أسوان يستدعي مسؤولي المحليات بسبب العديد من المخالفات

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان عدد من الشوارع والمناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان، وذلك في جولة مسائية مفاجئة، كشفت العديد من أوجه القصور والسلبيات شملت شوارع ومناطق العقاد وكسر الحجر والغازات وشرق البندر وأمام مزلقان السيل الجديد، وعباس فريد، بالإضافة إلى جراج معدات النظافة ببركة الدماس.

وأثناء جولته أستدعى المحافظ مسئولي المحليات بعد رصده لمخالفات وملاحظات منها تواجد إشغالات وبروز خارج خط التنظيم، بجانب وجود حفر نتيجة أعمال لإصلاح أو صيانة خطوط مياه الشرب والصرف الصحى أو تركيب محابس، بالإضافة إلى الإعلانات الغير مرخصة، وخلال تفقده لجراج معدات النظافة.

وأمر محافظ أسوان بسرعة تغطية غرفة محابس بشارع عباس فريد مع مراجعة موقف أحد الفنادق الشعبية بنفس الشارع، بالإضافة مراجعة موقف أرض شركة الغازات وأحدى محطات الوقود بالإشارة لسرعة إستغلالها في أنشطة خدمية تصب في صالح المواطن الأسوانى، وأثناء الجولة أستمع المحافظ للعديد من الشكاوى والمطالب الجماهيرية من المواطنين، مكلفاً المسئولين بسرعة إيجاد الحلول الناجزة لها .