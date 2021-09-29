محمود علاء : عانينا من الافتراءات والأكاذيب ولم نجد من يدافع عنا

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أبدى محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، استياءه الشديد بسبب الشائعات التي طالت لاعبي الفريق في الموسم الماضي.

وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية: «لاعبوا الزمالك عانوا في الموسم الماضي من الافتراءات والأكاذيب، وفي وقت من الأوقات وصل للجمهور كلام عن اللاعبين غير حقيقي»، مضيفًا : «في أحد المرات قالوا اللاعبون رفضوا النزول للتدريبات بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية، وهذا الكلام غير حقيقي على الإطلاق».

وأضاف : «لو اللاعبون لم يحصلوا على مستحقاتهم لمدة 4 أشهر، والجمهور هاجم اللاعبين بسبب عدم نزولهم التدريبات، وكان من المفترض أن يخرج أي من مسؤولي النادي ليدافع عنا ويوضح الحقائق».

وتابع : «اللي اغضبنا كلاعبين أننا لم نجد من يدافع عنا من مسؤولي النادي وقت الأزمات»، مؤكدًا : «هناك كثير من الشائعات خرجت ضدي في الموسم الماضي بأنني أثير المشاكل بسبب عدم مشاركتي في المباريات، وهذا لا أساس له من الصحة».