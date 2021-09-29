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إبراهيم سعيد لشوقي غريب: «لو بتحب قدم استقالتك»

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إبراهيم سعيد لشوقي غريب: «لو بتحب مصر قدم استقالتك» إبراهيم سعيد لشوقي غريب: «لو بتحب قدم استقالتك»

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هاجم إبراهيم سعيد نجم الأهلي والزمالك السابق، اللجنة المكلفة بادراك الاتحاد المصري لكرة القدم، بعد قرار تعيين شوقي غريب، مديرًا فنيًا للمنتخب الأولمبي.

وقال إبراهيم سعيد في تصريحات تلفزيونية: «الشعب المصري كله بقي بيتابع كورة، وقرار إعادة تعيين شوقي غريب مديرا فنيا للمنتخب الأوليمبي «استخفاف بعقول الجماهير».

وأضاف: «شوقي غريب يتولي تدريب المنتخبات الوطنية من 90 سنة، امتي غيره هياخد فرصة؟!»، مضيفًا:«يجب أن يعلم مسؤولي اتحاد الكرة أن هناك العديد من نجوم الكرة المصرية يستحقون تدريب المنتخبات».
وتابع :«أنا لو مكان شوقي غريب، وشايف الرأي العام كله ضد وجودي.. هفضل قاعد لحد دلوقتي ليه».

وأكمل :«رسالة لكابتن شوقي غريب.. لو أنت بتحب بجد زي ما بتقول وشايف مصر كلها ضد وجودك قدم استقالتك».

واختتم: «عندما كان الرأي العام ضد الراحل محمود الجوهري، رحل عن تدريب منتخب مصر رغم ما حققه من إنجازات، وهنا أنا أتحدث عن الجوهري أسطورة التدريب في الكرة المصرية.. وليس شوقي غريب «اللي معملش حاجة».

المصرى اليوم

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