أخبار عاجلة

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا -
المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
من أمام جامعة القاهرة بعد نفى الجهات الأمنيةلوجود قنبلة داخل الحرم الجامعى -
استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

ميدو: الأهلي لديه مشكلة في اختيار اللاعبين .. وبانون عنده مشاكل فنية

Print
ميدو: الأهلي لديه مشكلة في اختيار اللاعبين .. وبانون عنده مشاكل فنية ميدو: الأهلي لديه مشكلة في اختيار اللاعبين .. وبانون عنده مشاكل فنية

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى أحمد حسام ميدو نجم الأسبق، أن المغربي بدر باتون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه مشاكل فنية.

وقال «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لديه مشكلة كبيرة في اختيار لاعبيه، أري أن بدر بانون، مدافع جيد لكن لديه بعض المشاكل أهمها أنه يفتقد للسرعات ولا يستطيع بناء الهجمة، وعلي الرغم من ذلك تعاقد معه الأهلي بمبلغ كبير».
وأضاف: «الأهلي تعاقد أيضًا مع الكونغولي والتر بواليا بمبلغ كبير، وغيره من اللاعبين الذين لم يضيفوا أي شئ للفريق مقارنة بالمبالغ التي دفعت فيهم».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية