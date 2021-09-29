ميدو: الأهلي لديه مشكلة في اختيار اللاعبين .. وبانون عنده مشاكل فنية

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

يرى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك الأسبق، أن المغربي بدر باتون، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لديه مشاكل فنية.

وقال «ميدو»، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي لديه مشكلة كبيرة في اختيار لاعبيه، أري أن بدر بانون، مدافع جيد لكن لديه بعض المشاكل أهمها أنه يفتقد للسرعات ولا يستطيع بناء الهجمة، وعلي الرغم من ذلك تعاقد معه الأهلي بمبلغ كبير».

وأضاف: «الأهلي تعاقد أيضًا مع الكونغولي والتر بواليا بمبلغ كبير، وغيره من اللاعبين الذين لم يضيفوا أي شئ للفريق مقارنة بالمبالغ التي دفعت فيهم».