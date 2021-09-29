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«زي النهارده» وفاة مغنى الراى الجزائرى الشاب حسنى 29 سبتمبر 1994

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«زي النهارده» وفاة مغنى الراى الجزائرى الشاب حسنى 29 سبتمبر 1994 «زي النهارده» وفاة مغنى الراى الجزائرى الشاب حسنى 29 سبتمبر 1994

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الشاب حسنى مغنى راى جزائرى مولود في 1 فبراير 1968 بمدينة وهران غرب الجزائر لعائلة فقيرة، وكان والده حدادا، وكان حسنى يحلم بأن يصبح أحد نجوم كرة القدم، ومارسها بأحد الأندية، واعتزل بسبب إصابته، ومكث أسابيع في المستشفى، وهناك كان يسمع أغانى فريد الأطرش مع الأطباء والممرضين، وحين خرج من المستشفى كان وزنه قد زاد كثيرا وفقد لياقته البدنية، فتوجه للغناء حتى صار يلقب بعندليب الراى الجزائرى، وكان حسنى قد انضم لإحدى الفرق الفلكلورية في صغره وشارك في حفلات الزفاف والسهرات المنظمة بمدينة وهران، وذاع صيته خاصة أداءه أغانى التراث الجزائرى، والتى أداها قبله كل من الشابة الزهوانيةوالشاب نصرو والشاب خالد والشاب مامى وغيرهم إلى أن بدأ إنتاج الألبومات،وكان أول ألبوماته مع الشابة الزهوانية في 1986. وقد أنتج الشاب حسنى 160 ألبوما ضمت أكثر من 900 أغنية، ولحسنى تجربة ناجحة في إعادة أغانٍ شهيرة على طريقة الراى، منها عمرى عمرى وعلشان مليش غيرك لفريد الأطرش وكلام الناس لجورج وسوف وأغنية مسلسل ليالى الحلمية، وقد سافر حسنى إلى أوروبا وكان أول من أوصل أغانى الراى إلى الدول الاسكندينافية، وأمريكا، وكانت أنجح حفلاته هي آخر حفلاته في يوم 5 يوليو 1994 بالملعب الأوليمبى 5 بالجزائر العاصمة في إطار الاحتفال بذكرى الاستقلال، حيث توفى «زي النهارده» في 29 سبتمبر 1994.

المصرى اليوم

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