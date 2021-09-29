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قالت منى خليل، رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، إن مرض السعار مرض فيروسي يتنشر بين الحيوانات، وينتقل عن طريق الثدييات، لافتة إلى أن تقارير مصر عن الأوضاع الوبائية تم إثباتها بأبقار وحمير وليس بكلاب.

وأشارت منى خليل، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الأحد، إلى أن مسؤولية امتلاك الشخص للحيوان تعتبر مسؤولية هامة جداً، وهناك أشخاص يمتلكونها من باب المنظرة، ولكن لابد من الالتزام بالتطعيمات السنوية، والكشف بشكل دوري عليهم من خلال طبيب بيطري.

وأوضحت أن حيوانات الشوارع مسؤولية مجتمعية على عاتق كل مواطن ومؤسسة في الدولة، وأن جميع الأديان السماوية تنص على الاهتمام بالحيوان والرفق به.

وأضافت رئيس اتحاد جمعيات الرفق بالحيوان، أن الأسلوب العلمي للتعامل مع حيوانات الشوارع هو التطعيم، وهناك دول لديها آلاف الاضعاف من حيوانات الشوارع، منوهة بأنه لابد من تعقيم حيوانات الشوارع، من أجل القضاء على السعار.

ولفتت إلى أن الحل العلمي للتنمية المستدامة في التعامل مع حيوانات الشوارع هو التطعيم والتعقيم للقضاء على السعار نهائيا بحلول 2030، مؤكدة أن مصر ملتزمة في المضي قدما بتطعيم حيوانات الشوارع للوصول للهدف المنشود.