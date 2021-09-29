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قال الدكتور أحمد عبدالعزيز، مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إن مصر لديها نهضة زراعية غير مسبوقة خلال الـ 6 سنوات الماضية، حظى بها الشعب المصري.

وأضاف الدكتور أحمد عبدالعزيز، خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، اليوم الثلاثاء، أن الرقعة الزراعية في سيناء وصلت إلى حوالي 675 ألف فدان، لافتاً إلى أن المشروعات التي تقوم بها القوات المسلحة ساهمت في زيادة الرقعة الزراعية.

وأوضح أن مصر خسرت كثيرا اقتصاديا واجتماعيا وبيئيا بسبب التعدي على الأراضي الزراعية، منوها بأننا نستورد 55% من إنتاج القمح من الخارج، وأيضا استيراد الزيوت، ولكننا الآن نحاول الاستفادة من الأراضي الزراعية الموجودة لدينا.

وأشار إلى أن المياه الجوفية ساهمت كثيرا في الزراعة في سيناء، خاصة أننا عانينا كثيرا من محدودية الأراضي الزراعية، والزيادة السكانية، وإتباع الأساليب التقليدية في الزراعة مما تسبب في خفض الإنتاج الزراعي، وتقليل كفاءة المحاصيل الزراعية.

ولفت مساعد رئيس الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، إلى أن هناك استقرار ودراسة وخطوات على المدى القصير والبعيد للمنظومة الزراعية، حيث أننا نستهدف الوصول لـ 20 مليون فدان.