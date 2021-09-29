قبل دخولها عالم التمثيل .. أروى جودة : «كنت شايفة الممثلين كذابين»

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روت الفنانة أروى جودة أسباب دخولها عالم التمثيل، وذلك أثناء استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة ON، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي.

وقالت خلال اللقاء: «التمثيل حسيت أنى ليه تقل أكتر، بتعبري عن مشاعرك، أنا بقرأ اسكربيتات بتعبر عن أجوبة لأسئلة كتيرة في حياتي».

وأضافت أروى جودة: «أو أنك تشوفي قصة تقولي دا شبة حاجة أنا أعرفها أو شوفتها أو سمعتها، فحسيت أنه بيدي عمق وحسيت إني مبسوطة في كل مرة إني بجسد شخصية جديدة، ممكن تكون الشخصية إلى بجسدها عمرى ما قبلتها في حياتي، فبتخيل الحياة بتاعتهم عاملة ازاي وبدخل في العالم بتاعهم وده بيعملني فكرة تقبل الآخر».

وتابعت أروى جودة: «أنا كنت ضد التمثيل وكنت شايفة الممثلين كذابين ومكنتش عاوزة اشتغل»كذابة«، لحد مادخلت الشغل وفهمت يعني أي تمثيل».

وأكملت أروى جودي: «اللي حصل أن أستاذة ناهد رمزي الله يرحمها، كانت بتتنج أول فيلم الحياة في منتهى اللذة بطولة الجميلة منة شلبي وحنان ترك وكنت وقتها لسه كسبانة أفضل عارضة أزياء في العالم في تركيا، وقلتلي تعالي اعملي ثلاثة مشاهد بس، لكني وقتها قلتلها ياطنط بلاش مش بعرف أمثل، وقلتلي هخلي نهى العمروسي تمرنك ورحت وعملت المشاهد الثلاثة».

وأختتمت أروى جودة حديثها: «لقيت بعدها بكام شهر، تكلمني تاني وبتقلي في مخرج جاي من الخارج وهيعمل فيلم، وقلت أنك رايحة، قلتلها مش عاوزة أمثل تاني قلتلي مالكيش دعوة روحي بس، وروحت وقتها متعمدة من غير مكياج وبجينز ونظر لي وقتها وفاجئني، قائلا:«إنتي اللي أنا عايزها من غير مكياج شكلك بسيطة وبيه شكلك اللي أنا عايزها ودي قصة الفيلم».