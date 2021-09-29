الجيزة : رفع 1260 إشغالا وشيشة بالمقاهي والمحال في الهرم

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قامت إدارة الاشغالات بالقطاع الشمالي بالتنسيق مع شرطة المرافق بالحي بشن حملة اشغالات مكبرة على المقاهي المخالفة للتعليمات، التي تقدم الشيشة للمواطنين، مخالفا بذلك قرار الحكومة وإزالة كافة التعديات والاشغالات على حرم الطريق، وفض التجمعات لتسهيل الحركة المرورية للمواطنين.

استهدفت الحملة شارع المريوطية واللبيني فيصل وشارع الأربعين من كعبيش، وقد تم خلالها إزالة حالات الإشغالات المتنوعة للحفاظ على المظهر العام وتم ضبط ومصادرة ٣٦٠ قلب شيشة و٩٥٠ حالة اشغال متنوعة ومصادرة المضبوطات وإيداعها بمخازن الحي واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين .