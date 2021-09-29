نتائج مباريات دوري أبطال أوروبا .. ليفربول وباريس سان جيرمان ينتصران وريال مدريد يهزم على ملعبه

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انتهت العديد من مباريات الجولة الثانية من دوري المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، حيث كان من أبرز المباريات مباراة باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي والتي انتهت بفوز النادي الباريسي بهدفين مقابل لاشئ ويحرز ليونيل ميسي أولى أهدافه مع ناديه الجديد في الدقيقة 74 من زمن المباراة.

أيضا اقيمت مباراة بورتو ضد ليفربول على ملعب الأول حيث تعرض بورتو لهزيمة قاسية على ملعبه بنتيجة 5 أهداف مقابل هدف واحد وأحرز نجمنا محمد صلاح هدفين من الأهداف الخمسة، بينما على النقيض نجد ان فريق ريال مدريد تعرض لهزيمة على أرضه من نادي شيريف الذي استطاع هزيمة الريال بهدفين مقابل هدف.

وفيما يلي نتائج وأهداف جميع مباريات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات التي تم لعبها حتى الأن :

1 - شاختار دونتسك ضد إنتر ميلان : 0-0

2 - أياكس أمستردام ضد بشتكاش : 2-0 لصالح أياكس

الأهداف : سيباستيان هالر 43 - ستيفين بيرجيس 17

3 - ريال مدريد ضد شيريف : 1-2 لصالح شيريف

الاهداف لنادي شريف : 90 سباستين ثيل 25 جاسربيك يحشيبويف

الاهداف لنادي ريال مدريد : كريم بنزيمة 65

4 - لايبزج ضد كلوب بروج : 1-2 لصالح كلوب بروج

الاهداف لكلوب بروج: 41 ماتس ريتس - 22 هانز فاناكن

الاهداف ل لايبزج : كريستوفر نكونكو 5

5 - باريس سان جيرمان ضد مانشستر سيتي : 2-0

الاهداف : ليونيل ميسي 74 - إدريسا جايي 8

6 - بورتو ضد ليفربول : 1-5

الاهداف لفريق ليفربول :

83' روبيرتو فيرمينو

78' روبيرتو فيرمينو

60' محمد صلاح

45' ساديو ماني

18' محمد صلاح

ولفريق بورتو: مهدي طارمي 75

7 - إيه سي ميلان ضد أتلتيكو مدريد : 1-2 لصالح أتليتكو مدريد

الاهداف لفريق اتليتكو :

7+ 90' لويس سواريز

84' أنطوان جريزمان

ولفريق ميلان : رافائيل لياو 20

8 - بوروسيا دورتموند ضد سبورتنج لشبونة : 1-0 لصالح بوروسيا

دنيايل مالين 38