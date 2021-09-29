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محمود علاء: لم نحصل على مكافأة الفوز بالدوري .. ولنا مستحقات متأخرة

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محمود علاء: لم نحصل على مكافأة الفوز بالدوري .. ولنا مستحقات متأخرة محمود علاء: لم نحصل على مكافأة الفوز بالدوري .. ولنا مستحقات متأخرة

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أكد محمود علاء مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أن لاعبي الفريق لديهم مستحقات متأخرة من الموسم الماضي، لم يحصلوا عليها حتى الآن.
وقال محمود علاء في تصريحات تلفزيونية : «لم نحصل على مستحقاتنا بانتظام، يوجد بعض المشاكل، لكن في النهاية كل لاعب يحصل على مستحقاته»، مضيفا :«حتى الآن لم نحصل على مكافآة الفوز ببطولة الدوري، ومعظم اللاعبين لديهم متأخرات من الموسم الماضي، حيث لم يحصلوا على نسب من عقودهم».

وأضاف : «لم نحصل حتى الآن على مقدمات الموسم الجديد، كان من المفترض أن نحصل عليها في الوقت الحالي».

وتابع : «الأمور المالية سوف تستقر في الزمالك بعد انتخاب مجلس إدارة جديدة»، مضيفًا :«أتمنى أن لا تكون هناك مشاكل إدارية في النادي في الفترة المقبلة، لأنها تؤثر علينا كلاعبين».

وأشار : «لا يوجد لاعب في الزمالك يعرف قيمة عقد زميله في الفريق، هذا الأمر لا يوجد في النادي الأبيض من الممكن أن يكون متواجدًا في أندية أخرى».

المصرى اليوم

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