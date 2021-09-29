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قصر بشتاك بدعم الموهوبين في حفلته الشهرية الخميس

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قصر بشتاك بدعم الموهوبين في حفلته الشهرية الخميس قصر بشتاك بدعم الموهوبين في حفلته الشهرية الخميس

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يقيم بيت الغناء العربي «بقصر الأمير بشتاك» بشارع المعز، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة مساء الخميس 30 سبتمبر، حفله الشهري لدعم الموهوبين من الأصوات الشابة بمشاركة الأصوات الذهبية التي فازت على مدار خمس دورات سابقة في مسابقة (الصوت الذهبي)، وبمشاركة طلاب بيت الغناء.

وبمناسبة ذكري رحيل الموسيقار الكبير بليغ حمدي خلال شهر سبتمبر، يقدم بيت الغناء العربي باقة من أروع أعماله بالإضافة إلى عدد من أغنيات الزمن الجميل، قيادة المايسترو د. مدحت عبدالسميع.

يشارك بالحفل من الأصوات الذهبية: أميرة ضاحي، اسلام فاروق، ومن مواهب بيت الغناء العربي مؤمن صالح، نورهان اسماعيل، بمشاركة دنيا شاهر الحاصلة على شهادة مشاركة متميزة بمسابقة الأصوات الذهبية. ويتضمن برنامج الحفل «كان ياما كان» لميادة الحناوي، «تخونوه» لعبدالحليم حافظ، «يا حبيبتي يا » شادية و«مالي» لوردة .

المصرى اليوم

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