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هدى جمال عبدالناصر: والدي لا يحتاج من يدافع عنه

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هدى جمال عبدالناصر: والدي لا يحتاج من يدافع عنه هدى جمال عبدالناصر: والدي لا يحتاج من يدافع عنه

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أكدت هدى جمال عبدالناصر، أن والدها لا يحتاج لمن يدافع عنه، كاشفة أنها قامت بتجهيز كافة المواد التي تؤرخ سيرته.

أضافت خلال مداخلة هاتفية إلى برنامج «من » الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل على قناة «CBC»، أن ذكرى رحيل الرئيس عبدالناصر اليوم الثلاثاء بالنسبة لأسرته هو يوم حزين ولكن شعور الناس من حولهم بعد ٥١ عامًا يخفف عنهم هذا الحزن.

تابعت أن والدها عمل على القضاء على الإقطاع ورأس المال وسيطرته على الحكم، كما نجح في تحقيق العدالة الاجتماعية، واستطاع أن يطبقها، مشيرة إلى أن تلك العدالة مازالت موجودة حتى الآن وتحولت إلى قوانين وتتمثل في مجانية التعليم وقوانين الإصلاح الزراعي.

كشفت هدى عبدالناصر أنها أنشأت موقع باسم موقع «ناصر دوت أورج» مع مكتبة الإسكندرية وأعطت كل الوثائق الخاصة به لدار الوثائق المصرية، مشددةً على أن الرئيس الراحل أرسى مبادئ الثورة والعدالة الاجتماعية.

المصرى اليوم

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