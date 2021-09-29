أخبار عاجلة

اتفاقية بين النادي الافريقي وأولمبيك مارسيليا -
المملكة تشارك في اجتماعات الدورة "98" لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية -
سعوديات يجذبهن عالم السلاح في معرض الصقور والصيد السعودي الدولي -
وزير التعليم يرعى احتفال اليوم العالمي للمعلم -
من أمام جامعة القاهرة بعد نفى الجهات الأمنيةلوجود قنبلة داخل الحرم الجامعى -
استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

مدير صحة المنيا يعرض خطة مواجهه الموجة الرابعة على أعضاء الجهاز التنفيذي

Print
مدير صحة المنيا يعرض خطة مواجهه الموجة الرابعة على أعضاء الجهاز التنفيذي مدير صحة المنيا يعرض خطة مواجهه الموجة الرابعة على أعضاء الجهاز التنفيذي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

عرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة مديرية الصحة للتصدي للموجه الرابعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وأسرة الرعاية الطبية .

كما استعرض «نادي» خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي ، بالإضافة موقف التطعيم والجرعات المحددة للتطعيم كافة فئات المواطنين والمسافرين بمراكز اللقاح الثابتة والمتحركة.

وقد طمئن «نادي» الحضور بتنفيذ خطة المواجهة وتوافر المستلزمات الطبية، من تطعيمات وأدوية ومطهرات ومعقمات، جاهزية مواقع الخدمات الصحية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الحكومة توافق على تخفيض أسعار تحليل «PCR» لفيروس كورونا (تعرف على الأسعار)

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الخليج يسجل أكثر من 2 مليون و512 آلاف إصابة بفيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

الحكومة توضح حقيقة تعارض التطعيم بمصل الإنفلونزا الموسمية مع لقاحات فيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا

«صحة حماس»: 8 وفيات و 1018 إصابة جديدة بفيروس كورونا