مدير صحة المنيا يعرض خطة مواجهه الموجة الرابعة على أعضاء الجهاز التنفيذي

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عرض الدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة بالمنيا، خطة مديرية الصحة للتصدي للموجه الرابعة من تداعيات فيروس كورونا المستجد، ومدى توافر الأكسجين، والمستلزمات الطبية والوقائية، وأسرة الرعاية الطبية .

كما استعرض «نادي» خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، برئاسة المحافظ اللواء أسامة القاضي ، بالإضافة موقف التطعيم والجرعات المحددة للتطعيم كافة فئات المواطنين والمسافرين بمراكز اللقاح الثابتة والمتحركة.

وقد طمئن «نادي» الحضور بتنفيذ خطة المواجهة وتوافر المستلزمات الطبية، من تطعيمات وأدوية ومطهرات ومعقمات، جاهزية مواقع الخدمات الصحية.