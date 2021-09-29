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التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولة تزوير للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم

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التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولة تزوير للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم التهرب الجمركى بالإسكندرية تضبط محاولة تزوير للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم

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تمكنت الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى إلتزام بالإسكندرية تحت إشراف محمود عبدالواحد وبالتنسيق مع الإدارة العامة للاتفاقيات والتعاون الدولي برئاسة أمل أحمد مدير عام الاتفاقيات والتعاون الدولي من ضبط تزوير وتلاعب إحدى الشركات في المستندات للتهرب من سداد جزء من الضرائب والرسوم الجمركية بالمخالفة لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية رقم 430 لسنة 2021.


فبناء على معلومات سرية توفرت لدى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي ( التزام تجاري ) بجمارك الإسكندرية مفادها قيام إحدى شركات الاستيراد والتصدير بالإفراج عن مشمول عدد 2 بيان جمركي عام 2016 من جمرك السيارات بالاسكندريه والصنف طبقا للمستندات المقدمة عبارة رأس جرار منشأ المجر. وتم تشكيل لجنة ضمت عبدالسلام طارق العشري مدير إدارة التحريات والضبط وطارق زاهر فراويله مدير إدارة مكافحة التهرب ومحمد أحمد مرسي مدير إدارة السلع تحت التحفظ ومحمد عيسى ومحمد شحاته مفتشى الإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركى، قامت اللجنة بفحص ودارسة المستندات المقدمة بالبيانات الجمركية .


كما تم إرسال التحقق من شهادات الحركه (اليورو) عن طريق الإدارة العامة للإتفاقيات والتعاون الدولي لدولة المنشأ التي أفادت بعدم صحه شهادات إثبات المنشأ (اليورو 1) وأنها مصطنعة ومزورة. وبلغت القيمه الجمركية مليون و٩٨٥ ألف و١٢٣ جنيه. وبلغت التعويضات الجمركية المستحقة ٢٥٣ ألف و٩٤٩ جنيه. وتم تحرير محضر ضبط جمركى رقم ٥٢٠ لسنة ٢٠٢١ مكافحة تهرب التزام تجاري بالإسكندرية وإحالة المحضر للشئون القانونية لاتخاذ شئونها.
وقامت الشركه بتقديم طلب للتصالح وتم سداد المبلغ بالقسائم أرقام ٥٦٧٣٠٧ و٥٦٧٣٠٨ و٥٦٧٣٠٩ .

المصرى اليوم

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