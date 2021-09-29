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«سهرة الجمعة».. بث مباشر ينظمه اتحاد العمال لجمع شمل المصريين فى إيطاليا

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«سهرة الجمعة».. بث مباشر ينظمه اتحاد العمال لجمع شمل المصريين فى إيطاليا «سهرة الجمعة».. بث مباشر ينظمه اتحاد العمال لجمع شمل المصريين فى إيطاليا

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«سهرة الجمعة».. بث مباشر ينظمه اتحاد العمال المصريين في إيطاليا يوم الجمعة من كل أسبوع، في محاولة لجمع شملهم ومناقشة جميع المشاكل التي تواجه العامل المصرى.

قال الدكتور عيسى إسكندر رئيس اتحاد العمال المصريين في ايطاليا، «نحرص على التواصل مع أكبر عدد من المصريين العاملين في ايطاليا، نقوم بعمل بث مباشر كل يوم جمعة يتابعه ما يقرب من 400 ألف شخص بحضور المستشار النقابى محمد جمعة، نشرح فيها جميع القوانين التي تخص العامل المصرى في ايطاليا من حقوقه واجباته، وحرص وزير القوى العاملة محمد سعفان على المشاركة في احدى سهرات الجمعة، وتناقشنا حول النقاط التي تخص العامل المصرى في ايطاليا وكيفية الحفاظ على حقوقه، وما يقوم به الاتحاد والمشروعات التي يتم دراستها واعتمادها».

وأشار اسكندر في تصريحات لـ«المصرى اليوم» إلى السعى لعمل اتفاق مع وزارة القوى العاملة في وايطاليا لأن القانون الايطالى لا يسمح بصرف معاش في حالة العمل بايطاليا لعدد سنوات أقل من عشرين عاما .

وأوضح أنه يناقش دائما المشاكل التي تعانى منها العمالة المصرية في ايطاليا مثل فتح مدارس لتعليم اللغة العربية للأطفال والحصول على مقر التقاء دائم لهم للاجتماع بداخله للتجمع وإقامة احتفالاتهم بالأعياد والمناسبات الاجتماعية والثقافية والقومية، إضافة إلى مشكلة الاندماج واللغة وإتاحة فرص العمل والحصول على رخصة القيادة الإيطالية.

المصرى اليوم

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