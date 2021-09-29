«زي النهارده» بداية الانتداب البريطانى على فلسطين 29 سبتمبر 1923

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في 1917 احتلت القوات البريطانية المتجهة من مصرجنوبى بلاد الشام من الدولة العثمانية، وفرضت عليها حكما عسكريا في 9 ديسمبر 1917 دخل قائد القوات البريطانية الجنرال أدموند أللنبى مدينة القدس، مما أثار مشاعرالابتهاج في أوروبا إذ وقعت القدس تحت السيطرة المسيحية لأول مرة منذ أكتوبر1187. وكانت بريطانيا وفرنسا قد اتفقتا على تقسيم بلاد الشام بينهما في اتفاقية سرية فى 16 مايو 1916 حيث وعد الجانبان بأن تكون منطقة فلسطين (من بئر السبع جنوبا إلى عكا شمالاً تقريباً) منطقة دولية، وفى أبريل 1920 اجتمع مندوبو «دول الاتفاق» المنتصرة في الحرب العالمية الأولى في مدينة سان ريمو الإيطالية، بما يسمى مؤتمر سان ريمو، ليقرروا الشكل النهائى لتقسيم الأراضى المحتلة من الدولة العثمانية،بهذا المؤتمر اتفقت الجوانب على منح منطقة فلسطين لبريطانيا أما شرق الأردن فسرعان ما نالت استقلالها عن بريطانيا وخرجت من دائرة الانتداب في 1946 وتم إعلان المملكة الأردنية الهاشمية وكان هذا قبل عامين فقط من خروج آخر جندى بريطانى من القدس وإعلان اليهود قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين أوما يصطلح عليه بالنكبة واستمر الانتداب البريطانى على فلسطين لمدة 28 عاما من يوليو 1920 إلى مايو 1948 وبالحدود التي قررتها بريطانيا وفرنسا بعد سقوط الإمبراطورية العثمانية إثر الحرب العالمية الأولى وبموجب معاهدة سيفر، وكانت عصبة الأمم فى 11سبتمبر 1922 قد أقرت الانتداب بشكل رسمى على أساس وعد بلفور وكانت البداية الفعلية للانتداب «زي النهارده» في 29 سبتمبر1923 وقد غطت منطقة الانتداب ما يعرف اليوم بفلسطين التاريخية (أى المنطقة التي تقع فيها اليوم كل من دولة إسرائيل والأراضى الفلسطينية- الضفة الغربية وقطاع غزة) بالإضافة إلى منطقة شرق الأردن (المملكة الأردنية الهاشمية الآن) غير أن منطقة شرق الأردن تمتعت بحكم ذاتى (فيما كان يعرف بإمارة شرق الأردن) ولم تخضع لمبادئ الانتداب أو لوعد بلفور. فيما كانت مدينة القدس هي عاصمة الانتداب حيث إقامة الحاكم البريطانى ومؤسسات حكومة الانتداب وعند بداية فترة الانتداب أعلنت بريطانيا هدفا له تحقيق وعد بلفور، أي فتح الباب أمام اليهود الراغبين في الهجرة إلى فلسطين وإقامة «بيت وطنى» يهودى فيها.