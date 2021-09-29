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عقد العميد عصام عبدالغنى رئيس مركز ومدينة سيوة اجتماعا تم خلاله بحث سبل التنسيق بين كافة الجهات المعنية لسرعة إنجاز الأعمال خاصة فيما يتعلق بتنفيذ شبكة الطرق في ظل الاهتمام بواحة سيوة.

أكد رئيس مركز ومدينة سيوة أهمية التنسيق والتكامل بين كافة الجهات في هذا الشأن، فيما تم المرور على عدد من المواقع للوقوف على التحديات أمام تنفيذ الأعمال، مشددا على أهمية الالتزام بالمواصفات المطلوبة، والتنفيذ في التوقيتات المحددة وبكفاءة عالية .



حضر الاجتماع محمد بكر نائب رئيس مركز ومدينة سيوة، وأحمد على باغى سكرتير مركز ومدينة سيوة، ورؤساء قرى أغورمى، وبهى الدين، وأبوشروف، والمهندس على عبدالنبى مدير هندسة كهرباء سيوة، والكيميائى على حيده عبدالرحمن مدير فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسيوة.