كيفية كتابة «كومنت فاضي» على الفيسبوك

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يسعى الكثير لجذب انتباه اصدقائهم على منصات التواصل الاجتماعي بالاستخدام التعليقات الملفتة، وتعد أحد أكثر الطرق التي تثير حيرة ودهشة المتابعين هي التعليقات الفارغة، التي لا تحتوي على أي حرف أو رقم أو علامات، والتى كانت ولا تزال لغز يحير الكثير من المتابعي السوشيال ميديا.

ويتبارى الكثير من المستخدمين لإظهار مدى إلمامهم بتفاصيل عالم السوشيال ميديا وكيفية القيام بتعليقات فريدة من نوعها، لكن باءت محاولات الكثيرين منهم بالفشل للقيام بكتابة تعليق فارغ، وفي السطور التالية نكشف اللثام عن لغز الكومنت الفارغ الذي عجز الكثيرون عن القيام به.

الطريقة الأولي تتم عبر جهاز الكمبيوتر، وتعرف اختصاراً بـ «Alt+0173» باستخدام لوحة المفاتيح حيث يقوم المستخدم بالضغط على زر (ALT)، ثم الاستمرار في الضغط على هذا الزر مع كتابة الأرقام التالية 0 ثم 1 ثم 7 ثم 3، ليظهر الكومنت الفارغ وبعدها يقوم المستخدم بالضغط على زر الـ Enter، لينشر هذا التعليق أو المنشور حيث أن تلك الطريقة فعالة أيضاً لكتابة منشورات (بوستات) فارغة على الفيسبوك.

لكن في حالة الهاتف المحمول يتعذر القيام بالضغط على الأرقام في ظل استمرار الضغط على زر الـ alt. لذا تنتشر طرق عدة بديلة لكتابة التعليق الفارغ باستخدام لوحة مفاتيح الهاتف المحمول، ويعد أشهرها، @[0:0: ]، لكن بالتحقق وجدت أن تلك الطرق ليست فعالة للقيام بكومنت فارغ.