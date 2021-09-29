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محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب الأوائل

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محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب الأوائل محافظ البحر الأحمر يكرم الطلاب الأوائل

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كرم اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، مساء الثلاثاء، أوائل الطلبة في المرحلتين الاعدادية والثانوية على مستوى المحافظة للعام الدراسي ٢٠٢٠- ٢٠٢١، في احتفالية بالنادي الاجتماعي بالغردقة، والتى نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وهنأ محافظ البحر الأحمر أبناءه المتفوقين، مؤكدا أن ما حققوه من إنجاز فهو لأنفسهم وأسرهم ولوطنهم، فهم مستقبل الداعم لها في جميع مجالات التنمية، كما تقدم بالشكر والتقدير لمجهود مديرية التربية والتعليم الذي أثمر بتبوء المراكز المتقدمة.

تم تكريم أوائل طلاب المرحلة الإعدادية وعددهم ٣٧ طالب وطالبة، وايضا ٣٣ طالب هم اوائل المرحلة الثانوية بأقسامها، وطالبان بمدرسة المتفوقين بالغردقة، كما تم تكريم اوائل الصف الثالث الاعدادي والثانوى العام والفنى بالتربية الخاصة ( سمعى، فكرى، مكفوفين، دمج )، وتكريم ١١ طالب أوائل التعليم الفنى، وفي ظل الاهتمام بالتعليم في الجنوب، تم تكريم اوائل الجنوب للمرحلتين.

المصرى اليوم

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