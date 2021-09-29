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إنشاء مجمعين صحيين في مركزي الشهداء وأشمون ضمن مبادرة حياة كريمة

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إنشاء مجمعين صحيين في مركزي الشهداء وأشمون ضمن مبادرة حياة كريمة إنشاء مجمعين صحيين في مركزي الشهداء وأشمون ضمن مبادرة حياة كريمة

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أعلن المهندس محمد ربيع المنسق العام للمبادرة الرئاسية حياه كريمة بالمنوفية، عن إنشاء مجمعين صحيين في مركزي الشهداء وأشمون كلا منهما على مساحة 20 ألف متر، حيث يتم تنفيذ خطة مشتركة بين حياة كريمة ووزارة الصحة لتجهيز المنشآت الطبية طبقًا لمعايير التأمين الصحي الشامل.

وأوضح منسق حياة كريمة بالمنوفية، أن خطة وزارة الصحة بالمدن، تنقسم إلى مدينة الشهداء عمل مجمع طبي على مساحة 20 ألف متر 5 أفدنة، بالإضافة إلى 2 مركز صحي متكامل، ومدينة أشمون، إنشاء مجمع طبي على مساحة 20 ألف متر 5 أفدنة.


وأضاف ربيع أن خطة حياة كريمة في المراكز تنقسم إلى أولا مركز الشهداء إنشاء 13 مركزا ووحدة صحية متطوري، تطوير 7 وحدات صحية قائمة مع إنشاء 7 نقاط إسعاف وفي مركز أشمون إنشاء 35 مركزا ووحدة صحية متطورين، بالإضافة إلى تطوير 11 وحدة صحية قائمة، وإنشاء 7 نقاط إسعاف.

المصرى اليوم

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