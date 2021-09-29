جولة ميدانية لنائب محافظ الجيزة بكرداسة

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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن محطة رفع الصرف الصحي بقرية ناهيا، لمتابعة تنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية ناهيا وإزالة أي معوقات تعترض مشروع الصرف الصحي.

ووجه نائب المحافظ خلال اجتماعه بالجهات المعنية داخل المحطة بسرعه نقل وتعديل المرافق المتعارضة مع مشروع الصرف الصحي بشارعي المطحن والمجزر للانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحي في الموعد المحدد حتي تتمكن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة من توصيل وصلات الصرف الصحي للمنازل بناءا علي تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة. كما التقي نائب المحافظ بعدد من أهالي قرية ناهيا للأستماع الي مطالبهم وأقتراحاتهم في العديد من المجالات والقطاعات المختلفة علي مستوى القرية.