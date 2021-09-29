محافظ بني سويف تطوير حديقة الشلال

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زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف حديقة الشلال، لمتابعة أعمال التطوير الجاري تنفيذها بالحديقة، طبقاً للتصميم الهندسي والمعماري، الذي أعدته وحدة الاستشارات الهندسية بجامعة القاهرة، وتقوم على تنفيذه الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ضمن خطة المحافظة لتحويل الحديقة إلى مكان مميز يرقى لاستضافة الفعاليات التي تنظمها المحافظة في الأعياد والمناسبات الوطنية والقومية.



وتفقد المحافظ الأعمال الخاصة باستكمال تصميم الهيكل الخرساني للنصب التذكاري وعمل الشدات الخشبية والتسليح للبدء في أعمال الخرسانة، بالتوازي مع إعادة تصميم وتخطيط المساحات الفراغية والموقع العام والممرات الداخلية والتي ستعقبها أعمال تشجير وتجميل ودهانات وتوصبل المرافق ورصف وتجديد السور وغيرها من الأعمال والفنية والإنشائية.

وأكد المحافظ أهمية تكثيف العمل لتسريع وتيرة الأعمال لإنهاء المشروع في التوقيتات المحددة، مكلفا رئيس المدينة، بالمتابعة المستمرة مع القائمين على تنفيذ المشروع وإعداد تقرير يومي بالموقف التنفيذي، وتذليل أية عقبات قد تؤثر سلبا على أعمال التنفيذ.