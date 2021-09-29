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رسالة نارية من حلمي طولان لشوقي غريب : «اعتذر عن تدريب الأولمبي»

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رسالة نارية من حلمي طولان لشوقي غريب : «اعتذر عن تدريب المنتخب الأولمبي» رسالة نارية من حلمي طولان لشوقي غريب : «اعتذر عن تدريب الأولمبي»

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وجه حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي، رسالة نارية إلى شوقي غريب، بعد تعيينه مديرًا فنيًا للمنتخب الاولمبي.

وقال حلمي طولان في تصريحات تلفزيونية إن شوقي غريب سوف يتعرض لضغوطات كبيرة لن يستطيع التعامل معها، وذلك بسبب رغبة الجماهير في عدم تواجده على رأس القيادة الفنية للمنتخب.

وأضاف: «يجب على شوقي غريب، الاعتذار عن قبول مهمة تدريب الأولمبي بعد حالة الغضب الكبيرة لجماهير الكرة المصرية»، مؤكدًا: «من الأفضل منح فرصة تدريب المنتخب الأولمبي لمدرب أخر».

يذكر أن شوقي غريب قاد منتخب الأولمبي مواليد «97»، للتأهل إلى اولمبياد» طوكيو 2020«، وخرج من دور الثمانية بعد الخسارة أمام المنتخب البرازيلي بهدف نظيف.

المصرى اليوم

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