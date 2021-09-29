دوري الأبطال المجموعة (1): ميسي يستهل سجله التهديفي الباريسي ويحافظ على تخصصه ضد جوارديولا

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نجح باريس سان جيرمان في تحقيق انتصاره الأول بدوري أبطال أوروبا 2021/2022، بعد أن تغلب على ملعبه بنتيجة 2-0 على مانشستر سيتي في ثاني جولات المجموعة الأولى من دور المجموعات بالمسابقة.

وأنتهى الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف من توقيع لاعب الوسط السنغالي إدريسا جاي الذي سجل رابع أهدافه في أخر 6 مباريات بمختلف البطولات مع النادي الباريسي، وهو ما يزيد بهدف عما سجله في مبارياته الـ78 الأولى بقميص الفريق (3).

وجاء هدف جاي ليعزز سجل باريس سان جيرمان بالتسجيل في جميع المباريات الـ34 الأخيرة التي لعبها في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقبل نهاية المباراة بـ 16 دقيقة، سجل الأرجنتيني ليونيل ميسي أول أهدافه على الإطلاق بقميص باريس سان جيرمان، ليعزز تقدم اصحاب الأرض بهدف ثان ويحسم المباراة عمليًا لمصلحة فريقه، الذي ارتفع رصيده إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد مان سيتي عند 3 نقاط في المركز الثالث.

وحافظ ميسي على سجله المميز ضد فرق المدرب بيب جوارديولا، مع تسجيله سابع الأهداف في مباراة ضد فريق يدربه المدرب الإسباني في دوري الأبطال (2 ضد بايرن ، 5 ضد مان سيتي).

وعزز ميسي من سجله ضد أندية البريميرليج الإنجليزي في دوري الأبطال، مع تسجيله 27 هدفًا في 35 مباراة ضد هذه الأندية، وهو سجل يزيد بـ 15 هدفًا عن أي لاعب أخر.

وبذلك يكون مانشستر سيتي قد خسر في مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى منذ عام 2018 (ضد ليون) وبعد سلسلة من 18 مباراة متتالية بدون خسارة (فاز 14 وتعادل 4).

وخسر مانشستر سيتي خارج ملعبه في دوري الأبطال – بعيدًا عن المواجهات على اراضي محايدة – للمرة الأولى منذ خسارته ضد شاختار دونيستك في ديسمبر 2017، وبعد سلسلة من 10 مباريات متتالية دون خسارة.

وفي المواجهة الأخرى، واصل كلوب بروج البلجيكي بدايته القوية لمرحلة المجموعات، وانتزع فوزًا غاليًا خارج القواعد من آر بي لايبزيج الألماني بنتيجة 2-1.

وتقدم أصحاب الأرض مبكرًا عن طريق لاعب الوسط الفرنسي كريستوفر نكونكو، لكن الضيوف ردوا بهدفين عن طريق هانز فاناكين وماتس ريتس.

الفوز جعل الضيوف يتقدمون للمركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 4 نقاط، في حين تجمد رصيد لايبزيج عند صفر من النقاط في قاع ترتيب المجموعة.