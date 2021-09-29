أروى جودة تكشف عن مواصفات فتى أحلامها : «يبقى واثق جدًا من نفسه»

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حددت الفنانة أروى جودة مواصفات فتى أحلامها، معلنة خلال استضافتها ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة ON، والذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، أنها تفضل الأرتباط برجل :«بيفهني وبفهمه ويكون في كيمياء بينا، ويبقى خفيف الروح وزوق معايا ومع غيري ويبقا حد واثق جدآ من نفسه".

وأضافت : «أنا مش الست اللي مثلا أحب أكون متحكمة، بس محبش حد يتحكم فيا، أحب اللي أحنا نبقى مكملين بعض وبناخد رأي بعض، ويساعدني وساعده».

وشاركت مؤخرا الفنانة أروى جودة في مسلسل «حرب أهلية»، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي، بطولة يسرا، باسل خياط، جميلة عوض، سينتيا خليفة، مايان السيد، رشدي الشامي، محمود حجازي، مروى الأزلى.