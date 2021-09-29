وزيرة الصناعة : 80 مليون جنيه مبيعات معرض تراثنا العام الماضي

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قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أول دورة من معرض تراثنا أقيمت في عام 2019 وكانت ناجحة جدا، وكان تجميع أصحاب المشروعات تحديا كبيرا أمام الوزارة، مشيرةً إلى أن المنتجات تميزت المنتجات بالجودة والسعر المناسب.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر قناة المحور: «الرئيس عبدالفتاح السيسي حضر الافتتاح وكنا سعداء للغاية، وحقق المعرض نجاحا كبيرا وكانت المبيعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه».

وتابعت: «في العام الماضي عقدنا معرض تراثنا رغم ظروف جائحة كورونا، وراعينا تطبيق الإجراءات الاحترازية وشارك معنا 600 عارض فقط، لكنهم كانوا يمثلون كل المنتجات اليدوية من أول السجاد اليدوي والسجاد والصدف والخزف والمفروشات والمنتجات النحاسية وغيرها».

وأكدت: «على الرغم من جائحة كورونا وأن العدد كان محدودا فإن المعرض حقق مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيه، أما في هذا العام فإن المعرض سيقام على ضعف المساحة بضعف عدد المشاركين، وهناك وسيلة للبيع المباشر، وهناك تعاقدات كثيرة تقوم بتشغيل المشاركين لمدة سنة وأكثر».

وأشارت إلى أن دولة السودان كانت ضيف شرف المعرض في العام الماضي، وفي هذا العام تلقت مصر الكثير من العروض مثل العراق والإمارات والسودان والأردن وهو ما يعبر عن حرص عربي وأفريقي كبير على المشاركة.