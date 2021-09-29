أخبار عاجلة

استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرة الصناعة : 80 مليون جنيه مبيعات معرض تراثنا العام الماضي

Print
وزيرة الصناعة : 80 مليون جنيه مبيعات معرض تراثنا العام الماضي وزيرة الصناعة : 80 مليون جنيه مبيعات معرض تراثنا العام الماضي

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

قالت الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن أول دورة من معرض تراثنا أقيمت في عام 2019 وكانت ناجحة جدا، وكان تجميع أصحاب المشروعات تحديا كبيرا أمام الوزارة، مشيرةً إلى أن المنتجات تميزت المنتجات بالجودة والسعر المناسب.

وأضافت جامع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «90 دقيقة» الذي يعرض عبر قناة المحور: «الرئيس عبدالفتاح حضر الافتتاح وكنا سعداء للغاية، وحقق المعرض نجاحا كبيرا وكانت المبيعات تتراوح ما بين 30 إلى 40 مليون جنيه».

وتابعت: «في العام الماضي عقدنا معرض تراثنا رغم ظروف جائحة كورونا، وراعينا تطبيق الإجراءات الاحترازية وشارك معنا 600 عارض فقط، لكنهم كانوا يمثلون كل المنتجات اليدوية من أول السجاد اليدوي والسجاد والصدف والخزف والمفروشات والمنتجات النحاسية وغيرها».

وأكدت: «على الرغم من جائحة كورونا وأن العدد كان محدودا فإن المعرض حقق مبيعات تجاوزت 30 مليون جنيه، أما في هذا العام فإن المعرض سيقام على ضعف المساحة بضعف عدد المشاركين، وهناك وسيلة للبيع المباشر، وهناك تعاقدات كثيرة تقوم بتشغيل المشاركين لمدة سنة وأكثر».

وأشارت إلى أن دولة السودان كانت ضيف شرف المعرض في العام الماضي، وفي هذا العام تلقت الكثير من العروض مثل العراق والإمارات والسودان والأردن وهو ما يعبر عن حرص عربي وأفريقي كبير على المشاركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر

رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

مصر تشارك في المعرض الأفريقي للتجارة بجنوب أفريقيا منتصف نوفمبر المقبل

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة

رمضان السيد: استدعاء مصطفى محمد لمنتخب مصر جريمة