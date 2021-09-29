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بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 600 مواطن في قافلة ضمن «حياة كريمة»

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بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 600 مواطن في قافلة ضمن «حياة كريمة» بني سويف: الكشف وتوفير العلاج لـ 600 مواطن في قافلة ضمن «حياة كريمة»

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صرح الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف أنه تم الكشف على 604 حالات ضمن القافلة التي نظمتها مديرية الصحة بقرية أبوصير الملق، ضمن القوافل التنموية الشاملة التي يتم تنفيذها من خلال الشراكة المجتمعية الرائدة مع مؤسسات المجتمع المدني، في إطار خطة المحافظة لدعم مستوى الخدمة الصحية بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا عن طريق المساهمة المجتمعية، تحت مظلة المبادرات التي يطلقها الرئيس عبدالفتاح لتوفير حياة كريمة للمواطنين.


جاء ذلك خلال لقائه بالدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة لاستعراض، نتائج القافلة الطبية التي تم تنظيمها بالمساهمة المجتمعية «اليوم» بالتعاون بين إدارة القوافل بمديرية الصحة، ومؤسسة نهضة بني سويف وبالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، حيث تم الكشف على 604 حالة بواقع (113حالة باطنة، و150طفال، و80 نساء، 94 جلدية )، حيث تكفلت مؤسسة نهضة بني سويف بالعلاج وقيمة الأدوية.

وتعد القافلة هي الثامنة التي يتم تنظيمها بالتعاون مع المديرية والمؤسسة، في القرى الأكثر احتياجا حتى نهاية عام 2021 بواقع قافلة أسبوعياً، حيث تتكفل مؤسسة نهضة بني سويف بتكاليف العلاج، بينما تشارك مديرية الصحة بالأطباء والتجهيزات الإدارية والفنية لموقع القافلة بالتنسيق مع الوحدات المحلية.

المصرى اليوم

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