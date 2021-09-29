أخبار عاجلة

استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

أحمد صالح: الوكلاء يتحكمون في تعيين المدربين بالدوري المصري

Print
أحمد صالح: الوكلاء يتحكمون في تعيين المدربين بالدوري المصري أحمد صالح: الوكلاء يتحكمون في تعيين المدربين بالدوري المصري

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

أكد أحمد صالح نجم نادي السابق، أن هناك وكلاء يتحكمون في تعيين المدربين في الدوري المصري، مشددا على أن هناك مدربين يدفعون من أموالهم من أجل الوجود على الساحة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «تامر عبدالحميد نجم الزمالك مدير فني مميز ولكنه يجلس في البيت ولم يحصل على فرصة بسبب عدم وجود من يسانده في الكرة المصرية».

وأضاف: «أسلوب عملى الملتزم سبب عدم استمراري في تدريب المنتخبات على مدار الفترة الماضية، وأنصح هاني أبوريدة بمنح الجميع الفرص وليس أشخاص معينة».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يعلن قراره بشأن خوض انتخابات الزمالك

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

فاروق جعفر يكشف تطورات أزمة القيد في الزمالك وتجديد التعاقد مع بن شرقي

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

الكشف الطبى وأزمة القيد يحسمان مصير رزاق سيسيه مع الزمالك

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية

هوكي الزمالك يستأنف تدريبات استعدادا لدورة الإسماعيلية الودية