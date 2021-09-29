أحمد صالح: الوكلاء يتحكمون في تعيين المدربين بالدوري المصري

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أكد أحمد صالح نجم نادي الزمالك السابق، أن هناك وكلاء يتحكمون في تعيين المدربين في الدوري المصري، مشددا على أن هناك مدربين يدفعون من أموالهم من أجل الوجود على الساحة.

وقال صالح في تصريحات لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «تامر عبدالحميد نجم الزمالك مدير فني مميز ولكنه يجلس في البيت ولم يحصل على فرصة بسبب عدم وجود من يسانده في الكرة المصرية».

وأضاف: «أسلوب عملى الملتزم سبب عدم استمراري في تدريب المنتخبات على مدار الفترة الماضية، وأنصح هاني أبوريدة بمنح الجميع الفرص وليس أشخاص معينة».