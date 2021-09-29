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بعد واقعة الدراجة النارية.. صحة السويس تغرم «شركة الحراسة» وتستبعد 5 أفراد أمن

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بعد واقعة الدراجة النارية.. صحة السويس تغرم «شركة الحراسة» وتستبعد 5 أفراد أمن بعد واقعة الدراجة النارية.. صحة السويس تغرم «شركة الحراسة» وتستبعد 5 أفراد أمن

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قال الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة في السويس، إن رجال الشرطة ألقوا القبض على شابين دخلا قسم الاستقبال بالمستشفى العام بدراجة نارية، وعرضا حياة العاملين والمرضى للخطر.

وأضاف الدكتور الحفناوي أنه قرر فتح تحقيق عاجل في واقعة دخول الشابين للقسم على دراجة نارية، وجرى استبعاد 5 أفراد أمن كانوا متواجدين في النوبتجية التي شهدت الواقعة، مع تطبيق عقوبة مغلظة على شركة الأمن وتغريمها مبلغ مالي كبير وفقا للعقد المبرم مع مديرية الصحة.

وتابع وكيل الصحة في السويس، أن الشؤون القانونية بالمديرية أحالت المدير الإداري والمدير المناوب للتحقيق في الواقعة.

كان نشطاء في السويس تداولوا صور لدراجة نارية داخل قسم الاستقبال بالمستشفى العام على صفحات السويس بموقع الفيسبوك، وأثارت الصور غضب المواطنين.

وكان قسم الطوارئ والاستقبال شهد أعمال تطوير واسعة انتهت قبل 10 أيام وجرى افتتاح القسم أمام المواطنين لتقديم الخدمات الطبية، وشمل التطوير أعمال الإنارة والسباكة والنجارة والارضيات وشبكة الغازات والاكسجين، وذلك وفقا للكود المصري الطبي.

المصرى اليوم

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