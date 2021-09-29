لاعب الأهلى: مواجهة ليبيا صعبة .. وكيروش على أعلى مستوى

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أكد أحمد أبومسلم نجم الأهلى السابق، أن مواجهة ليبيا في غاية الصعوبة، موضحا أن البرتغالي كارلوس كيروش مدير فني على أعلى مستوى.

وقال أبومسلم في تصريحات لبرنامج «البريمو»: «اختيارات كيروش قوية للغاية وإضافة للمنتخب الوطني، وهناك لاعبين متواجدين في القائمة لم يكن لهم تواجد من قبل على الاطلاق، أبرزهم عمر مرموش خاصة بعد تألقه في الدورى الألماني».

وأضاف: «مباراتي ليبيا صعبتين على المنتخب الوطني، ويجب على كيروش أن يعرف طبيعة اللاعب المصري وذلك بمساعدة الجهاز المعاون فهو عليه دور كبير للغاية خلال الفترة المقبلة».