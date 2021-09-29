أخبار عاجلة

استكمال جميع الترتيبات لتأمين مشاركة أكثر من 120 ألف نازح بالانتخـابات العـراقية -
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام -
سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة -
رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر -
رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر -
«التخطيط» و«الصحة» يعقدان ورشة عمل للإعلان عن بدء ميكنة نموذج إخطار الوفاة والميلاد بالمستشفيات -
رئيس جامعة المنوفية يتفقد مركز التطعيم بكلية الذكاء الاصطناعي -
«المصري الديمقراطي» : تشكيل «القومي لحقوق الانسان» يتوافق مع الإستراتيجية الوطنية -
سكاي سبورت: محمد صلاح يتصدر قائمة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي -
إحباط تهريب 161 كلجم من الحشيش و26 طنا من القات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

«بسبب الخطورة الداهية» .. إخلاء عقار بالمنصورة بالتنسيق مع الشرطة

Print
«بسبب الخطورة الداهية» .. إخلاء عقار بالمنصورة بالتنسيق مع الشرطة «بسبب الخطورة الداهية» .. إخلاء عقار بالمنصورة بالتنسيق مع الشرطة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أخلت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، عقارا يشكل خطورة داهمة بنطاق الحي، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من لجنة العقارات الآيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين والممتلكات.

حيث أصدر اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة قرارا أمس الثلاثاء، بالإخلاء الفوري لعقار في منطقة شارع «سيدي ياسين»، بمدينة المنصورة للخطورة الداهمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم شرطة أول المنصورة.

وأكد مصدر بحى غرب «أن العقار مكون من دور أرضي به 3 محلات، وثلاثة أدوار علوية، وصادر بشأنه قرار إخلاء إداري، لما يمثله من خطورة داهمة وتوجهت لجنة من حي غرب لتنفيذ قرار الإخلاء برئاسة أشرف محمد عبدالواحد نائب رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة وهدير المنشاوي عضوا قانونيا، على ضوء القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط».

وتمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الكلى للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء مع أخذ التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر.

اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة
اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة
اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة
اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام

«معلومات الوزراء» يطلق موقعًا مختصًا بعرض استطلاعات الرأي العام

سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة

سفير نيوزيلندا يلتقي تنسيقية شباب الأحزاب.. ويثني على التجربة الشبابية الفريدة

رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر

رئيس برلمانية «حماة وطن» يهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بذكري حرب اكتوبر

رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر

رئيس «الوفد» يهنئ السيسى بذكرى نصر أكتوبر