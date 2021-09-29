«بسبب الخطورة الداهية» .. إخلاء عقار بالمنصورة بالتنسيق مع الشرطة

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أخلت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، عقارا يشكل خطورة داهمة بنطاق الحي، وذلك تنفيذا للقرار الصادر من لجنة العقارات الآيلة للسقوط حرصا على حياة المواطنين والممتلكات.

حيث أصدر اللواء صبري محمد عبده، رئيس حي غرب المنصورة قرارا أمس الثلاثاء، بالإخلاء الفوري لعقار في منطقة شارع «سيدي ياسين»، بمدينة المنصورة للخطورة الداهمة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الدقهلية وقسم شرطة أول المنصورة.

وأكد مصدر بحى غرب «أن العقار مكون من دور أرضي به 3 محلات، وثلاثة أدوار علوية، وصادر بشأنه قرار إخلاء إداري، لما يمثله من خطورة داهمة وتوجهت لجنة من حي غرب لتنفيذ قرار الإخلاء برئاسة أشرف محمد عبدالواحد نائب رئيس الحي، ومسئولي الإدارة الهندسية بحي غرب المنصورة وهدير المنشاوي عضوا قانونيا، على ضوء القرار الهندسي الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط».

وتمكنت اللجنة بالتنسيق مع قسم شرطة أول المنصورة من تنفيذ قرار الإخلاء الإداري الكلى للعقار واتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بالإخلاء مع أخذ التعهدات اللازمة على مالك العقار لسرعة تنفيذ القرار الهندسي الصادر.

اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة

اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة

اخلاء عقار للخطورة الداهمه بحى غرب المنصورة