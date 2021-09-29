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نقيب الإعلاميين : تنمية سيناء تقضي على أمال الجماعات الإرهابية للبقاء في أرض الفيروز

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نقيب الإعلاميين : تنمية سيناء تقضي على أمال الجماعات الإرهابية للبقاء في أرض الفيروز نقيب الإعلاميين : تنمية سيناء تقضي على أمال الجماعات الإرهابية للبقاء في أرض الفيروز

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ثمن النائب الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين وعضو مجلس الشيوخ افتتاح الرئيس عبدالفتاح «محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر» الأضخم من نوعها على مستوى العالم، والتي سيتم نقلها إلى أراضي شمال سيناء لتساهم في استصلاح 470 ألف فدان،

وأضاف أن تنمية سيناء تقضي على امال الجماعات الإرهابية للبقاء في أرض الفيروز

وأكد نقيب الإعلاميين على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية سيناء، وهو ما جاء بإعلان الرئيس إطلاق المشروع القومي المتكامل لحماية وتنمية سيناء رغم ما تخوضه من حربين ضد الإرهاب وحرب البناء.

وأشاد نقيب الإعلاميين بما قالة الرئيس السيسي أثناء افتتاح محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر أن البلاد لا تقام بالدلع ولا البطبطة وإنما بالجدية والعمل والانضباط والالتزام«.

وطالب طارق سعدة الإعلاميبن بابراز الجهود التي تبذلها الدولة من بناء مشروعات قومية، والتى من أهمها المشروعات التنموية في سيناء بتكلفة تتجاوز الـ 700 مليار لتكون شرايين الحياة التي تربط سيناء بباقى الوطن.

وأضاف نقيب الإعلاميين أن الرئيس السيسي يؤكد كل يوم أنه بالفعل قائد حكيم ورشيد تحمل المسؤلية التي كلفه بها الشعب بكل امانة وصدق واستطاع خلال سنوات قليلة ان يعيد لمصر مكانتها كقائدة للمنطقة العربية والقارة السمراء.

المصرى اليوم

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