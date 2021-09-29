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بـ «المنارة» .. أول حفل لمروان بابلو بعد فترة اعتزاله

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بـ «المنارة» .. أول حفل لمروان بابلو بعد فترة اعتزاله بـ «المنارة» .. أول حفل لمروان بابلو بعد فترة اعتزاله

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يحيى مطرب الراب مروان بابلو، على مسرح المنارة بالقاهرة الجديدة احتفالية عودته للغناء بعد مرور عام على قرار اعتزاله وابتعاده عن إقامة سهرات اللايف والراب التي حقق فيها نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية.

ويقام حفل عودة مروان بابلو مساء يوم الجمعة المقبل في الأول من أكتوبر ضمن الأساليب المستحدثة التي يعد لها منظم الحفل خالد أمين «باك بيتس» بالتعاون مع «بيزمنت ريكوردز» في نطاق تلبية ما يطلبه جمهور حفلات اللايف حيث يقع الإختيار على نجوم كل حفل عقب إجراء استقصاء جماهيري عبر السوشيال ميديا يحدد من خلاله المزاج العام لدي الجمهور من مختلف الأعمار وما يفضله من أنواع الموسيقي والنجوم المحببين لديهم، وبناء على ذلك يلبي رغبة كل فئة في تنظيم حفلا غنائيا ترفيهيا يرضي اذواقهم المختلفة.

يشارك في حفل مروان بابلو للمرة الأولى من مطربي الراب الفلسطينيين «شب جديد»، «ضبور» و«الناظر»،، حيث يتم الإعداد للحفل بمواصفات لايف عالمية خاصة وأن ملايين الشباب العربي خارج سوف يتبابعونه عبر قنوات مطربيهم المفضلين خاصة مع اقتراب نفاذ تذاكر الحفل.

المصرى اليوم

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