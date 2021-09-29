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شوقي غريب: لا أجد مبررًا للهجوم علىّ .. وكنت مطلبًا جماهيريًا لقيادة الأول

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شوقي غريب: لا أجد مبررًا للهجوم علىّ .. وكنت مطلبًا جماهيريًا لقيادة المنتخب الأول شوقي غريب: لا أجد مبررًا للهجوم علىّ .. وكنت مطلبًا جماهيريًا لقيادة الأول

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أكد شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، أنه رحل عن بعد اولمبياد طوكيو، لأن العقد انتهى بنهاية الاولمبياد.

وقال غريب في تصريحات صحفية إنه لا يسأل عن توقيت إعادة التعيين وهذا ليس شأنه، موضحا أنه حقق كل ما كان مطلوبا منه في العقد الأخير.

وأضاف أنه مستاء من الهجوم عليه بعد إعادة تعيينه، مشيرا إلى أنه حقق كل الأهداف المطلوبة ولا يعرف سبب هذا الهجوم.

وتابع: «لم أفشل مع المنتخب الاولمبى حتى اتعرض لهذا الهجوم، واتحاد الكرة حجز لنا تذاكر عودة بعد الدور الأول في الاولمبياد، لكننا نجحنا في التأهل للدور التالى وخسرنا من البرازيل التي فازت باللقب.

وأكد شوقي غريب، أنه كان مطلبا جماهيريا لقيادة منتخب الأول بعد الفوز بأمم أفريقيا 2019 في مصر.

المصرى اليوم

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