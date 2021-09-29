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الأميرة ريم بن علي: نسعى لتعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط

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الأميرة ريم بن علي: نسعى لتعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط الأميرة ريم بن علي: نسعى لتعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط

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أكدت الأميرة ريم بن على رئيسة مؤسسة أناليندا الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات على أهمية دور الإعلام في المجتمعات، معربة عن إيمانها بأهمية دور مؤسسة أناليندا في تعزيز الحوار بين ضفتي المتوسط .

ورحبت على هامش الاحتفال بتولي مهام عملها كرئيسة مؤسسة أناليندا الأورومتوسطية للحوار بين الثقافات بالفنانة يسرا، وتبادلت أطراف الحديث معها عن أهمية الفن ودوره في تعزيز الثقافات بين الدول .

كما تبادلت أطراف الحديث مع الدكتورة حنان يوسف عميد كلية الإعلام بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا ورئيسة المنظمة العربية للحوار عن ضرورة تحقيق التعاون بين مؤسسة أناليندا والمنظمة والأكاديمية لتحقيق التبادل الطلابي بين الجانبين، في سبيل الاطلاع على اليات التطور الإعلامي وتحسين سوق العمل الإعلامي والارتقاء بالذوق العام للاعلام من خلال تواجد محتوى اعلامي جيد إيمانا بدور الاعلام في الارتقاء بالمجتمعات.

تأسست مؤسسة آنا ليند في عام 2004 وتم تدشين المقر الرئيسي في مدينة الإسكندرية في عام 2005، وعليه تعد أول مؤسسة بارزة للحوار شارك في تأسيسها الاتحاد الأوروبي ودول الشراكة المتوسطية

يتمحور اهتمام الأعمال المشتركة بين الثقافات التي تضطلع بها مؤسسة آنا ليند حول ثلاث ركائز أساسية هي: تمكين الأصوات الشابة؛ والتأثير في واضعي السياسات؛ وإنشاء حركة لإقامة جسور الحوار وتبادل الآراء في مجابهة انعدام الثقة والاستقطاب الآخِذَيْنِ في التزايد بين المجتمعات.

المصرى اليوم

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