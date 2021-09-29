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أحمد صالح : السوشيال ميديا تتحكم في قرارات المسؤولين عن الكرة .. والبدري ظلم نفسه

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أحمد صالح : السوشيال ميديا تتحكم في قرارات المسؤولين عن الكرة .. والبدري ظلم نفسه أحمد صالح : السوشيال ميديا تتحكم في قرارات المسؤولين عن الكرة .. والبدري ظلم نفسه

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أكد أحمد صالح، نجم نادي السابق، أن السوشيال ميديا تتحكم في قرارات المسؤولين عن الكرة في .

وقال صالح في تصريحات لبرنامج «البريمو»، مع الإعلامي محمد فاروق، المذاع على قناة «TEN»: «حسام البدري ظلم نفسه بتدريب منتخب مصر على الرغم من النتائج الجيدة التي حققها ولكن الأداء كان سييء للغاية، وكان هناك حالة صعبة في مصر بسبب استمرار البدري ولذلك تمت الاطاحة به».

وأضاف: «اتحاد الكرة قرر إقالة حسام البدري بسبب الضغوط التي تعرض لها على السوشيال ميديا، ومن الممكن أن يتم التراجع عن تعيين شوقي غريب للمنتخب الأولمبي».

المصرى اليوم

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