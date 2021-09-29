دوري الأبطال المجموعة (4): شريف المولدوفي يصنع التاريخ وبنزيما يتجاوز راؤول

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سقط ريال مدريد على ملعبه بنتيجة 2-1 ضد شريف تيراسبول المولدوفي في كبرى مفاجآت النسخة الحالية من دوري أبطال أوروبا.

وصدم الضيوف العملاق المدريدي في ثاني جولات المجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للبطولة، بفضل هدفين من جاسبوربيك ياخشيبوييف وسيباستيان ثيل، في حين سجل هدف أصحاب الأرض المهاجم الفرنسي كريم بنزيما عن طريق ركلة جزاء.

وأصبح شريف هو رابع فريق في تاريخ دوري الأبطال يفوز بمباراته الأولى خارج القواعد ضد ريال مدريد، بعد يوفنتوس (1962) وأرسنال (2006) وليفربول (2009).

ويعد فريق شريف هو أول فريق يفوز بأول مباراتين له على الإطلاق بمرحلة المجموعات في دوري الأبطال، منذ ليستر سيتي في عام 2016.

وخسر كارلو أنشيلوتي مع ريال مدريد في مرحلة المجموعات للمرة الأولى على الإطلاق، وهي المرة الرابعة التي يخسر فيها المخضرم الإيطالي مع ريال مدريد في دوري الأبطال (بعد الخسارة من بوروسيا دورتموند، شالكه ويوفنتوس).

وأصبح سيباستيان ثيل هو أول لاعب من دولة لوكسمبورج يسجل هدفًا في دوري الأبطال، مع تسجيله هدف حسم نتيجة المباراة في الدقيقة 90.

وعلى الرغم من الخسارة إلا أن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما سجل هدفه رقم 72 في المسابقة ليتجاوز سجل راؤول جونزاليس (71) ويصبح رابع أفضل هداف في تاريخ دوري الأبطال.

الفوز رفع من رصيد الفريق المولدوفي إلى 6 نقاط منفردًا بصدارة المجموعة، في حين تجمد رصيد ريال مدريد عند 3 نقاط في المركز الثاني.

وفي أوكرانيا، فشل إنتر ميلان في تذوق طعم الإنتصار مع تعادله سلبًا مع مضيفه، شاختار دونيتسك.

وتعد هذه هي نتيجة التعادل السلبي الثالثة التي تسيطر على مواجهات الفريقين، ليكون انتر ميلان قد تعادل سلبًا في 3 مباريات متتالية ضد نفس الخصم بمختلف البطولات للمرة الأولى منذ أن حقق ذلك في عام 1994 ضد نابولي.

بهذه النتيجة يصبح رصيد إنتر ميلان نقطة واحدة في المركز الثالث من المجموعة، وبنفس الرصيد يستقر شاختار في مؤخرة الترتيب.