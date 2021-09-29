أشرف قاسم: يجب معاقبة مصطفى محمد .. وشوقي غريب قتل طموح المدربين

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أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، أنه يجب على الاتحاد المصري لكرة القدم معاقبة مصطفى محمد، مهاجم فريق جالطة سراي التركي، وذلك بعد الواقعة الأخيرة في مباراة الجابون بتصفيات كأس العالم 2022.

وقال اشرف قاسم في تصريحات تلفزيونية: «حسام البدري، لو استمر في قيادة تدريب المنتخب، كان سيتم معاقبة مصطفى محمد وعدم ضمه في المعسكر المقبل للفراعنة».

وعن تعيين أشرف قاسم، مديرًا فنيًا للمنتخب الاولمبي: «هذا القرار يقتل طموح باقي المدربين».

وأضاف: «فينجادا لا علاقة له بتعيين شوقي غريب واتحاد الكرة صاحب القرار، وعدم القبول الجماهيري سيدفع شوقي غريب لرفض تدريب منتخب الأولمبي».