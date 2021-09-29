دوري الأبطال المجموعة (3): رقم قياسي لـ بيلينجهام وهالير يواصل التألق

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واصل بوروسيا دورتموند بدايته القوية في مرحلة المجموعات بدوري الأبطال بالفوز على ملعبه بنتيجة 1-0 على سبورتينج لشبونة البرتغالي في ثاني جولات المجموعة الثالثة للمسابقة.

وعوض المهاجم الهولندي دونيل مالين غياب الهداف النرويجي إرلينج هالاند (بسبب الإصابة)، وسجل هدف المباراة الوحيد الذي قبل ثمان دقائق من نهاية الشوط الأول.

وصنع لاعب الوسط الإنجليزي جود بيلينجهام هدف المباراة الوحيد، وهو اللاعب الذي احتفل بكونه أصغر لاعب يصل إلى مباراته ال10 بشكل اساسي في دوري الأبطال وهو بعمر 18 عامًا و91 يومًا.

الفوز رفع من رصيد بوروسيا دورتموند إلى 6 نقاط في المركز الثاني، في حين تجمد رصيد سبورتينج لشبونة عند صفر من النقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الأخرى، حافظ اياكس أمستردام على انطلاقته المثالية لمرحلة المجموعات بعد أن فاز على ملعبه بنتيجة 2-0 على بشكتاش التركي.

وحسم اصحاب الأرض المباراة من شوطها بتسجيل الهدفين عن طريق ستيفن بيرجويس وسيبستيان هالير.

واصبح هالير هو أول لاعب في تاريخ دوري الأبطال يسجل 5 أهداف في أول مباراتين له على الإطلاق في المسابقة، متجاوزًا الرقم السابق المدون بأسم 4 لاعبين، أخرهم كان النرويجي إرلينج هالاند الذي سجل 4 أهداف في أول مباراتين له بالمسابقة.

أياكس تربع على قمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط (وبأفضلية فارق الأهداف عن دورتموند) في حين استمر رصيد بشكتاش عند صفر من النقاط في المركز الثالث من المجموعة.